國際人權日 台灣民間團體關注中國跨境鎮壓

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12月10日是國際人權日，由台灣人權促進會、保護衛士、西藏台灣人權連線、台灣香港邊城青年等單位合辦的「人權頑固分子．串連民主同盟．拒絕跨境鎮壓」的記者會在台北舉行。中央社記者呂佳蓉攝 111年12月10日

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（中央社記者呂佳蓉台北10日電）今天是國際人權日，台灣民間團體舉辦記者會，關注中國大陸跨境鎮壓的問題，呼籲要建立起符合國際標準的難民庇護機制，政府也要將提升人權保障的議題帶到國際上做倡議。

由台灣人權促進會、保護衛士、西藏台灣人權連線、台灣香港邊城青年等單位合辦的「人權頑固分子．串連民主同盟．拒絕跨境鎮壓」的記者會今天在台北舉行。

保護衛士倡議與研究專員陳靖捷在會上指出，跨境鎮壓是指威權政府擴張其影響力至境外，透過合法與非法的手段，迫害個人以及特定團體，保護衛士觀察，中國尤其偏好將目標抓捕回中國再行迫害的跨境鎮壓。

陳靖捷說，當愈來愈多國家意識到中國跨境鎮壓的問題，對中國境外影響進行調查並試圖強化自身的民主防衛機制時，台灣有責任與其他民主國家站在一起。

他說，具體作為應該是調查受中國政府支持的統戰部組織及其行動，尤其是在台灣境內以及針對海外台灣人的行動；同時，建立起符合國際標準的難民庇護機制，有效地保護逃離專制與極權政府的每個人與境外鎮壓的手法。

陳靖捷也表示，台灣也應積極拓展與他國司法互助協議，當案件涉及台灣公民時，能利用這個機制有效拒絕當事人被引渡至中國。

遭中國監禁5年的台灣NGO工作者李明哲表示，在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）結束訪台之行後，中國除了對台文攻武嚇外，也宣稱要追究主張台獨者的刑事責任。

他認為：「這表示未來假設台灣人被中國認為是『台獨』，縱使你不進入中國領土，或是在中國機場轉機，但你去旅遊的國家有和中國或香港簽屬雙邊引渡協議，都可能因為中國向該國提出引渡申請，而被引渡至中國受審。」

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李明哲說，這是嚴重打壓台灣主權，損害台灣人權益的事情，希望台灣政府提早做出因應之道。他也呼籲，台灣政府應該利用任何能參與的國際組織或場合，把提升人權保障的議題帶到國際上做倡議。

亞洲公民未來協會研究員楊俐英表示，隨著區域公民空間日益緊縮，跨境鎮壓案例不段增加。台灣公民團體在2022年的國際人權日，呼籲台灣政府，台灣身為區域內公民空間相對開放穩定的民主國家，應主動建立起接納區域人權捍衛者與公民組織的機制。（編輯：曹宇帆）1111210