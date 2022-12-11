中國新能源車好燒錢 車商賣多虧更多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中國扶植新能源車發展，但造車是個燒錢事業，當前除了在上海設廠的特斯拉、龍頭廠商比亞迪外，其他車企幾乎都深陷虧損泥沼，且「賣多虧更多」，成了新能源車企集體面臨的困境。

中國新聞周刊今天報導，據乘用車市場信息聯席會數據，11月中國新能源乘用車批發銷量達到72.8萬輛，年增70.2%、月增7.9%。在大部分燃油車購置稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，反而持續改善超過預期。

但從最近新能源車企發布的第3季財報來看，除了特斯拉與比亞迪，其他企業幾乎都深陷在虧損泥沼，且虧損金額一家比一家多。

報導指出，中國汽車品牌之中，「小鵬賣一輛車虧人民幣（以下同）8萬（約新台幣35.2萬元）、蔚來賣一輛車虧11萬、理想賣一輛車虧2.3萬元」，這樣的說法自車企開始賣車從未停息，如今愈演愈烈。「賣的多虧的更多」，成了當下新能源車企集體面臨的困境。

根據最新財報小鵬虧損23.8億元；蔚來虧損41.108億元；理想虧損16.46億元，此外包括哪咤、零跑、賽力斯等新能源車企，均在大規模的持續虧損中。

報導直指，新能源車造車艱難，賺錢不易，主要是造車是個持續「燒錢」的事業，尤其是新造車公司。工廠的建設、技術的開發、設備的採購、銷售管道的推廣以及各類廣告費用等等，都需要大量資金。

但當前車企銷量還未形成規模化，而研發投入、基礎建設成本高企，導致均攤成本過高。所以儘管汽車毛利率有改善，但最後凈利潤都為負數。

此外，報導認為，新能源汽車行業目前還有另一個隱憂，即率先起跑的車企在取得先發優勢後，卻漸漸被傳統車企打造的新能源品牌後來居上。

在實現損益平衡上，顯然傳統車企有著更為雄厚的供應鏈基礎以及掌控能力，新能源車企能否在銷量優勢保持的時間裡，儘快達到損益平衡以抗衡傳統車企旗下新能源車品牌的衝擊值得關注。（編輯：唐佩君/張淑伶）1111211