北京確診者較廣州嚴重？專家指因BA.5多無症狀

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（中央社台北12日電）中國目前正處於放鬆防控的疫情潮，網路流傳「北京的感染症狀比廣州更嚴重」，對此專家表示，主要因廣州主流的BA.5.2病毒無症狀比例高，臨床較北京的BF.7病毒溫和。

香港網路媒體01今天報導，目前中國31個省流行的病毒株，其中24個省流行BF.7；據北京及廣州兩地衛健委介紹，北京本輪疫情的主要毒株是BF.7，而廣州則是BA.5.2變異株。

近期有民眾在網路發文表示，「北京和廣州流行的變異株不同，北京的感染症狀比廣州更嚴重」。

針對這一說法，中國官媒人民日報今天訪問專家，浙江大學醫學院附屬第一醫院感染病科主任醫師喻成波表示，從臨床表現看，這兩種變異株感染後症狀有明顯區別，其中BA.5.2症狀較BF.7更為溫和。

喻成波解釋，BF.7被認為是Omicron BA.5變異株衍生的第3代亞型病毒，因獲得了新的基因突變而具有更強的免疫逃逸能力。感染症狀包括高燒、持續性咳嗽、身體疼痛不適、頭痛、喉嚨痛、嗅覺味覺改變和食慾不振等。

至於BA.5臨床表現更為溫和，通常出現持續咳嗽、鼻塞和喉嚨痛等症狀，另一症狀是極端疲勞，而味覺喪失和嗅覺喪失已經比較少見。

他提醒，正確配戴口罩可以解決大部分病毒感染機會，並建議65歲以上老年人、慢性疾病患者、5歲以下兒童等在醫生指導下及時接種疫苗。對於有慢性疾病人群，尤其是老年人，務必控制好慢性基礎疾病。

另根據「陝西疾控」、「南京疾控」說明，BF.7與之前的變異株相比，傳播能力強、免疫逃逸能力強，主要症狀為高燒、持續性咳嗽、身體疼痛。但BA.5.2變異毒株感染後症狀主要表現為發燒、咳嗽、喉痛等症狀，且無症狀感染者比例高。

北京呼吸疾病研究所所長童朝暉表示，「只要這個病毒還是Omicron分支，其實它病毒的毒性、致病力和傳染性是不會有本質改變的。」（編輯：唐佩君/張淑伶）1111212