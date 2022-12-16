強化國家安全觀念 港府向教師發指引

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（中央社記者張謙香港16日電）為了強化國家安全觀念，香港教育局近日向教師發出指引，鼓勵教師自覺維護國家安全和社會秩序。

教育局昨天公布「教師專業操守指引」，明確說明教師應有的專業操守及行為規範，當中包括保障學生福祉、守護教育專業、維護國家安全和社會秩序。

教育局發言人說，教育局在制訂指引時，除審慎考慮香港教育體系的實際情況和現行法令，也參考教師專業發展相關文件，以及不同國家和地區的教師專業標準，從而歸納出「專業信念」、「恪守法治」等專業操守準則。

「指引」同時列出教師不應做的事項，包括不應因個人的立場而選取並不符合教育局及相關指引的教材，向學生灌輸個人偏頗的觀念，窒礙學生建立正面的價值觀。

教師也不應向學生傳遞或宣揚違法違規、違反社會秩序的訊息和言論，直接或間接煽惑或促使學生進行違法違規、違反社會秩序的活動。

據明報今天報導，對於若教師在課堂上談論「六四」、2019年「反送中」運動，應如何教導學生才不會被認為偏頗，蔡若蓮回應稱，不會明確指出應怎樣教導，任何曾接受訓練的老師都知道，並指若教師不知道教材是否合適則是不專業。

被問到若教師在課堂上與學生談論中國的「白紙運動」是不是屬於違規，蔡若蓮回應稱，為何要談論社會正在發生的事，「說給什麼年級的學生聽？一年級談這張白紙有什麼意思？」

2019年香港爆發「反送中」運動後，港府除了實施國安法，也強化學生的國家觀念。（編輯：陳沛冰）1111216