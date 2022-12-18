美議員籲撤港經貿辦 分析：加速中港與歐美脫鉤

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（中央社台北18日電）美國國會議員盧比歐指香港駐美經貿辦為中共喉舌，提案審核其外交豁免權。學者分析，港經貿辦被美國踢出，將損害其金融中心地位，進一步與歐美脫鉤，甚至影響中資透過香港走向世界。

美國自由亞洲電台16日報導，共和黨籍的盧比歐（Marco Rubio）15日表示將提出一項法案，要求美國政府重新考慮是否繼續承認香港駐美國經濟貿易辦事處地位。指「香港經貿辦已成為中共的喉舌，我建議把它鏟除出我們的國家」。

前香港匯豐環球市場經濟師林浩波受訪時分析，港駐美經貿辦有推廣、聯繫、提供資訊交流的角色，一旦撤出美國，將損害香港作為亞洲商業中心形象，打擊經濟。

林浩波說，此外還會間接影響中資與國際接軌，因中國企業要在國際發展、與國際接軌，很多是利用香港的角色，如果香港失去作為中介角色，對中資、及中資在香港的公司在美國推廣都會受到影響，當然對經濟一定有影響。

此外，也有專家認為相較對經濟影響，更重要的是此舉恐讓香港與歐美之間進一步脫節。

香港前有線新聞財經台台長顏寶剛就認為，港駐美經貿辦過去的功能不是非常大，它只是一個協助的角色，背後反映的是香港與歐美的聯繫脫節，未來香港官員對外招商都不再到歐美，這背後反映的意義更大。

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報導指，港駐美國經貿辦目前在美國享有多項外交豁免權。美國當初讓香港經貿辦擁有這些特權，是因為香港遠離中國大陸極權的控制，但自從2020年香港實施港區國安法後，一切已經改變。

這項法案若未來獲得參眾兩院通過，屆時美國總統須舉證香港經貿辦是否具備延長特權條件，若舉證不值得延長香港經貿辦的外交豁免權，它就要在6個月之內撤出美國。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111218