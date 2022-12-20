賀一誠：澳門最艱難日子正在過去

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（中央社記者張謙香港20日電）澳門行政長官賀一誠今天說，澳門最艱難的日子正在過去，並透露明年將會因應情勢而優化防疫措施。

官方澳門電台今天報導，賀一誠在慶祝澳門特別行政區成立23週年酒會上致詞說，3年來，新冠肺炎疫情持續反覆，對澳門經濟、民生、就業方面造成嚴重打擊。

賀一誠說，總體而言，澳門感染病例、重症和死亡個案都處於相對較低水平，而在應對疫情的同時，澳門當局也推出多輪穩經濟、保就業、紓民困的措施。

此外，在3年疫情之下，當局對澳門居民恆常性的福利實際開支仍達到澳門幣683億元，因疫情特別提供的經援實際開支為323億元，合共1006億元。

賀一誠並表示，澳門當局明年會因時因勢優化防疫措施，盡最大努力減低重症和死亡率，最大程度保護居民生命安全和身體健康。

他說，澳門最艱難的日子正在過去，希望社會各界和居民繼續支持和配合政府新階段疫情防控舉措。

澳門主要收入來源為賭博業，而賭博業倚賴充足的客源，但近3年來，澳門的防疫措施令海外旅客大幅減少，更嚴重的是大陸民眾也因防疫障礙而未能赴當地遊玩賭博，令澳門倍感艱難。（編輯：周慧盈）1111220