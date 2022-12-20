吳敬璉談疫情：民眾要督促政府做好準備工作

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（中央社記者呂佳蓉台北20日電）中國著名的經濟學者吳敬璉談及疫情時指出，在做好自身防護的同時，要督促好政府做好準備工作，並說「這是每個公民的權利和義務」，要積極做好準備，而不是簡單地放鬆管控。

陸媒財新網訪問已高齡92歲的經濟學者吳敬璉。吳敬璉指出，防疫戰略的轉變，絕不是代表「躺平」，或是政府無所作為，「必須避免從一個極端走到另一個極端」。

吳敬璉在接受訪問時呼籲各級公共機構，只有積極做好準備，而不是簡單地放鬆管控，才能避免在放開之初必然發生的感染率有所提高時，引發社會恐慌，甚至發生個別城市出現的反覆和折騰。

吳敬璉認為，疫情應對中暴露的某些不足，表明18屆3中全會提出的「國家治理體系和治理能力現代化」仍然「任重道遠」，有必要通過切實的措施把它落到實處。

他也透露，在防疫新10條發布的前一天，他給一家智庫的一封信裡就說，在領導上已經認識到防疫戰略必須轉變的情況下，當務之急是改變過去主要把資源用於核酸檢測、集中隔離、大規模建方艙等做法，「抓緊時間做好在新冠病毒不可能清零的條件下儘量減少損害的準備」。

吳敬璉並提出，現在最關鍵的是用普及第三劑乃至第四劑疫苗（特別是蛋白重組、BNT等非滅活疫苗的注射或吸入）、儲備一定數量的「倍拉維」（Paxlovid）等特效藥來應對重症疾患等辦法來為身老體弱的脆弱人群提供保護。

吳敬璉也提及他自身也接種了第三劑疫苗，對於有疑慮接種疫苗者，認為政府與衛生單位應提供更多的科學資訊與更多的疫苗選擇，儘快提高老年人接種率。

他也對在網路上出現的「誤導訊息」表示憂慮，認為這容易造成混亂；他也提醒，「據說有些地方用少報或瞞報陽性率辦法，來安撫民眾情緒。如果真有，必須堅決制止。」

中國頒布防疫新10條，形同放棄了以往的「動態清零」，政策進入調整震盪期。（編輯：周慧盈）1111220