陸港恢復通關在即 李克強：抓緊溝通協調

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）因疫情中斷近3年的陸港通關，盛傳明年初全面恢復，香港政府正積極籌備。中國國務院總理李克強昨天指示，有關方面要抓緊溝通協調，推動香港與中國大陸人員往來逐步恢復正常。

據央視新聞聯播，李克強22日在北京中南海紫光閣會見來京述職的香港行政長官李家超，聽取對香港當前形勢及特區政府工作情況的彙報。

據報導，在談到特區政府和市民普遍關心的香港與大陸通關問題上，李克強表示，隨著疫情防控優化調整措施的有序推進落實，有關方面要抓緊溝通協調，推動香港與大陸人員往來逐步恢復正常。

香港衛視21日報導，中國將於明年1月3日起，不再採取入境人員前往隔離設施集中隔離的措施，將優化為「0+3」，也就是只需3天醫學監測，這意味將「全面開放」。

香港01等多家港媒近日也相繼報導陸港最快將於明年1月上旬通關，港府為此正積極籌備。

據報導，負責管理旅客出入境事務的入境處，近日已發出內部通告，安排所有已調離管制站的人員，28日起陸續重返所屬口岸當值。

高鐵也在緊鑼密鼓行動。有消息人士透露，站務人員、保安等員工，正陸續調回高鐵西九龍站駐守，同樣因疫情停用的羅湖站及落馬洲站也陸續有員工返回站內工作。

香港立法會議員田北辰透露，港鐵已收到通知，高鐵要準備隨時通車，估計明年1月初會有措施推出，不需等到農曆新年後。

此外，這半個月來，深圳市政府已3度增加「健康驛站」的名額，截至目前，每天提供香港來深圳集中隔離點2800個名額。多名深圳民眾表示，看到關閉已久的福田口岸入境大樓，最近晚上時常亮燈。（編輯：楊昇儒）1111223