中央農村工作會議 習近平：錨定建設農業強國

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（中央社台北24日電）新華社報導，中央農村工作會議23日至24日在北京舉行。中共總書記習近平強調，當前要錨定建設農業強國目標，科學謀劃和推進「三農」工作，加強頂層設計，制定加快建設農業強國規劃。

據報導，習近平在會中發表講話說，全面推進鄉村振興、加快建設農業強國，是黨中央著眼全面建成社會主義現代化強國作出的戰略部署。強國必先強農，農強方能國強。沒有農業強國就沒有整個現代化強國；沒有農業農村現代化，社會主義現代化就是不全面的。

他說，要鉚足幹勁，抓好以鄉村振興為重心的「三農」（農業，農村，農民）各項工作，大力推進農業農村現代化，為加快建設農業強國而努力奮鬥。

習近平說，建設農業強國要體現中國特色，立足中國國情，立足人多地少的資源稟賦、農耕文明的歷史底蘊、人與自然和諧共生的時代要求，走自己的路，不簡單照搬國外現代化農業強國模式。

他說，當前，要錨定建設農業強國目標，科學謀劃和推進「三農」工作，加強頂層設計，制定加快建設農業強國規劃；循序漸進、穩紮穩打，多做打基礎、利長遠的事情；因地制宜、注重實效，立足資源稟賦和發展階段，解決農業農村發展最迫切、農民反映最強烈的實際問題，不搞脫離實際的面子工程。

習近平強調，保障糧食和重要農產品穩定安全供給始終是建設農業強國的頭等大事。要實施新一輪「千億斤糧食產能提升行動」，抓緊制定實施方案。要抓住耕地和種子兩個要害，堅決守住18億畝耕地紅線。

他說，全面推進鄉村振興是新時代建設農業強國的重要任務。要全面推進產業、人才、文化、生態、組織「五個振興」；鞏固拓展脫貧攻堅成果是全面推進鄉村振興的底線任務，堅決防止出現「整村整鄉返貧」現象。

習近平說，要依靠科技和改革雙輪驅動加快建設農業強國。要緊盯世界農業科技前沿，大力提升中國農業科技水準，加快實現高水準農業科技自立自強。

他強調，農村現代化是建設農業強國的內在要求和必要條件，建設宜居宜業和美鄉村是農業強國的應有之義。要一體推進農業現代化和農村現代化，實現鄉村由表及裡、形神兼備的全面提升。

習近平還說，要堅持黨領導「三農」工作原則不動搖，健全領導體制和工作機制，為加快建設農業強國提供堅強保證。要堅持五級書記抓鄉村振興，縣委書記要當好「一線總指揮」。

他還提到，「要引進一批人才，有序引導大學畢業生到鄉、能人回鄉、農民工返鄉、企業家入鄉，幫助他們解決後顧之憂，讓其留得下、能創業」。

據報導，這場會議由中國國務院總理李克強主持。李克強與國務院副總理胡春華均在會中發言表態要貫徹落實習近平的講話。（編輯：楊昇儒）1111224