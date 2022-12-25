廣東省運會踢假球 體育局長免職6人終身處分

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（中央社台北25日電）今年8月，中國廣東省運會足球決賽發生假球事件，廣東省體育局黨組書記、局長王禹平昨天被通報免職後，今天中國足協再對6名業內人士做出終身「禁足」處分。

廣東省紀委監委24日晚間發布，廣東省第16屆運動會男子足球乙A（U15）組決賽8月7日發生假球事件，對事件中存在的履職不力、失職失責問題深入調查後，對16名黨員領導幹部嚴肅問責。

其中，對廣東省體育局黨組書記、局長王禹平給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理。

此次足球比賽由廣州隊5比3戰勝清遠隊並拿下冠軍。但這場比賽雙方球員的表現引發質疑，在社群平台微博衝上熱搜，大多數網友認為這是一場假球，中國足協當時即表示，將組成調查組到廣州調查。

新華社報導，中國足協今天對廣東省運會假球事件作出行業處罰。

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經調查，廣州市足協主席謝志光、恒大足球學校校長王亞軍和副校長張修宇、球員管理部主任蔡光輝、清遠市足球代表隊主教練黎梓菲（恒大足球學校員工）、清遠市足球代表隊助理教練陳偉華（恒大足球學校員工）等人存在操控比賽、以確保廣州市足球代表隊獲得冠軍的違紀行為。

中國足協決定：廣州市足協被處以暫停中國足協會員資格2年的處罰；終身禁止謝志光、王亞軍、張修宇、蔡光輝從事任何在中國足協管理下與足球運動有關的活動；終身禁止黎梓菲、陳偉華從事任何在中國足協管理下與足球運動有關的活動，並取消其教練資格。（編輯：張淑伶/陳沛冰）1111225