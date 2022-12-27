港府成立特首政策組 協助掌握民情

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（中央社記者張謙香港27日電）醞釀已久的香港特首政策組日內成立，由取得美國碩士學位和香港大學博士學位的黃元山擔任組長，負責協助行政長官（特首）訂定長遠政策及掌握民情。

港府今天公布，這個小組預定明天成立，特首李家超已委任黃元山出任組長。

據公布，李家超指黃元山有多年從事政策研究工作的豐富經驗，也任職智庫領導層，與中國高端智庫緊密合作和溝通，關注和熟悉中國發展。

他也曾擔任跨國金融機構高層，在全球不同的金融中心工作。

李家超形容黃元山有中國大局思維，又關注國際形勢，是政策組組長的合適人選。

公布指出，特首政策組的工作重點包括協助制定長遠和策略性政策、分析及建議香港融入中國發展大局的對接重點、審視國際關係和形勢；掌握香港民情及發掘有利社會和諧穩定的因素。

黃元山明天上任，負責籌組小組組員。

黃元山現年48歲，2015年加入團結香港基金，現為團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長，也是立法會議員（今天已辭任）及香港大學專業進修學院中國商業學院客席副教授。

他畢業於芝加哥大學經濟學系，其後取得耶魯大學國際關係所東亞研究碩士學位，以及香港大學公共行政學博士學位，曾先後任職於多家國際金融機構，包括瑞銀倫敦總部執行董事和英國蘇格蘭皇家銀行董事總經理。

在港英政府年代，當局已成立中央政策組，主要工作是研究民情，向當局提供制訂政策的意見。香港回歸後，這個小組繼續運作，直到2018年解散。

2019年「反送中」運動爆發後，社會上開始有人建議重組中央政策組，以便特首可以掌握民情。

今年10月，李家超發表上任後首份施政報告，當中提到將會成立特首政策組，協助制定前瞻性政策。（編輯：周慧盈）1111227