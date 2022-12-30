香港復常 但仍有穩憂

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（中央社記者張謙香港特稿）香港當局29日起取消所有本地社交距離措施，陸港通關也在即，令社會民生擺脫了3年防疫的重重枷鎖，衣食住行大致恢復正常，但也提高了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的傳播風險。

29日起，市民可以自由進出餐館及其他場所，不必掃描記錄其行蹤的手機軟件「安心出行」，也不用出示接種疫苗的電子紀錄等，市民無拘無束地「任我行」 ，首次享受失去了3年的「自由」。

從媒體報導所見，在防疫措施取消後首天，本地的廣東式酒樓大都爆滿，每桌都坐得滿滿的，桌與桌和人與人之間完全不需要再有距離限制；在港島灣仔酒吧區及會議展覽中心一帶也是人頭湧湧，人群密度之高，是3年來首見。

但人流如此擁擠，而且沒有之前的防疫間距，有人形容這是對疫情的「躺平」，擔憂令病毒傳播得更快。

事實上，當局月前逐步放寬防疫措施後，包括免除從海外及台灣入境的強制隔離政策，以及放寬各類場所的聚集人數，本地每天染疫人數已從之前的數千人回升至超過萬人。

29日，本地染疫人數進一步上升至超過2萬人，創下近幾個月來的新高。

在染疫人數持續升高的情況下，當局的防疫政策反而逆轉，除了繼續要求市民佩戴口罩外，基本上取消了其他限制，市民對此表示歡迎之餘，也難免憂慮病毒傳播得更快。

大公報30日就報導，本地約有40萬人沒有接種COVID-19疫苗，是「零針人」；在當局取消所有社交距離措施後，他們出入餐館等場所暢通無阻。

報導表示，有接種疫苗的市民擔憂這些「零針人」自由進出餐館的話，可能提高病毒的傳播風險。

其實，這些「零針人」本身所面對的風險更高。官方資料顯示，未接種或只接種一劑疫苗的人，確診後的死亡率較已接種2或3劑的人高出10倍。

據報導，由於擔心當前環境令病毒傳播得更快，加上每天確診數字仍然居高不下，儘管當局不再限制聚集人數和距離，但仍有一些餐館自行要求客人座位之間距離1.5公尺，讓大家「食得安心」。

餐館的這種自保行為，其實也是當局讓社會復常的理由之一，香港行政長官李家超此前表示，市民對病毒已有認識，可以自行預防。

香港醫務衛生局局長盧寵茂接受媒體訪問時更明確指出，是時候轉變防疫政策，由政府的管控轉為將檢疫及預防病毒感染、責任及權力交給市民。

為了紓解民眾的抗疫疲勞，以及振興低迷的經濟，香港當局讓社會復常，而目前每天的確診人數也似乎是當局所能負荷，沒有像疫情爆發之初，醫療系統人仰馬翻，需要北京中央協助建立「方艙」設施。

不過，這並不代表市民對疫情的憂慮已經過去。

隨著香港和中國大陸方面明年1月恢復免檢疫通關，以及中國大陸方面恢復接受民眾申請赴港遊，不少港人正擔心中國大陸疫情「倒灌」香港。

全球爆疫3年，相對於其他國家及香港，北京當局採取的防疫措施可以說最為嚴格，但半月前其政策突然逆轉，大幅度取消相關措施，令疫情瞬間惡化，染疫人數大幅上升。

與中國大陸通關一直是香港急切期待的事，但現在通關準備就緒，一些人卻擔心大批大陸民眾來港，或港人從大陸回港後，可能會把病毒帶進香港，令大陸疫情「倒灌」；如果情況嚴重，屆時香港能否應付，也是未知之數。

這種憂慮不止存在於港人內心，日本近日突然向香港發出「限航令」，也是因為擔心香港受大陸拖累而再次爆疫，因此在港陸通關前，提前作出準備。

陷入疫境3年，港人對防疫顯然失去了耐性，加上經濟民生舉步維艱，兩害取其輕，復常已成為大多數人的選擇，至於確診宗數是否上升，大致已非他們關注的重點。

一些政府顧問專家更建議，如果稍後每天確診人數回落至萬宗以下，政府可以考慮取消海外旅客來港前需要接種疫苗的限制，甚至取消港人佩戴口罩的最後防疫枷鎖。（編輯：陳沛冰）1111230