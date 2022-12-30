李克強：開展拖欠農民工工資整治專項行動

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（中央社台北30日電）新華社報導，中國國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組29日在北京召開全體會議，中國國務院總理李克強強調，要紮實開展對農民工欠薪的集中整治專項行動，依法嚴厲懲處惡意欠薪行為。

據報導，李克強在會中講話說，兩節臨近，工資結算進入高峰期，農民工迫切拿到辛苦錢過年，要紮實開展欠薪集中整治專項行動，強化多部門聯合執法，加大欠薪易發多發領域排查力度，依法嚴厲懲處惡意欠薪行為，落實工資保證金等制度，確保農民工及時足額拿到工資。

李克強又表示，要加大對農民工就業幫助，對失業農民工、困難農民工及時予以失業補助、困難救助，穩住基本民生底線。

中國國務院副總理、國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組組長胡春華表示，今年以來受多種因素影響，欠薪問題出現較大反彈，根治拖欠農民工工資工作更加複雜。

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他表示，各地區各有關部門要充分認識當前欠薪形勢的嚴峻性和複雜性，積極採取措施，加大欠薪隱患排查和風險防範，督促有支付能力的單位儘快清欠農民工工資，協調妥善解決困難欠薪問題，嚴厲懲治惡意欠薪違法行為。

中央農村工作會議23日至24日在北京舉行，中共總書記習近平在會議強調，當前要錨定建設農業強國目標，科學謀劃和推進「三農」工作，加強頂層設計，制定加快建設農業強國規劃。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111230