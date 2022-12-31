求醫人數激增 中國多省醫院取消元旦休假

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（中央社台北31日電）陸媒澎湃新聞今天報導，在巨大的收治壓力下，中國多省醫療系統已取消元旦休假，迎戰COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染高峰。

報導引述山西臨汾市人民醫院消息說，為全力保障患者就醫需求，充分發揮醫療機構在防控新階段的中堅力量作用，醫院28日召開線上疫情防控會議，決定全院取消元旦休假，全力保障醫療工作。

湖南長沙融城醫院今天則表示，根據上級部門疫情救治工作的要求，結合院內救治工作的實際情況，經醫院研究決定取消全院元旦假期，所有科室正常開放應診；而為全力做好疫情救治工作，即日起將暫停腸胃鏡、體檢及駕駛員等體檢服務。

據澎湃新聞不完全統計，目前為止至少有湖南、江蘇、山西、河北、陜西、黑龍江等省分的數十家醫院宣布全院取消元旦休假。

中國政府本月初鬆綁防疫措施後染疫數急遽增加，國務院聯防聯控機制綜合組昨天召開全國新型冠狀病毒感染醫療救治工作電視電話會議強調，各地要進一步深化工作舉措，更大力度做好近期醫療救治工作。

此外也要加強基層醫療衛生機構藥品、器材配備，充分發揮醫聯體作用，強化院前急救體系建設，暢通群眾看病就醫通道。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1111231