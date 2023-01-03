共軍讚訓練有素報導 反披露沒人操作裝備困窘

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（中央社台北3日電）美國之音（VOA）今天報導，中共解放軍報一篇稱讚海軍訓練有素的文章卻自曝其短，因共軍近年來研發尖端武器雖取得長足進步，但操作高科技武器人員的訓練跟不上，浮現裝備及人才的窘迫。

解放軍報去年12月26日的報導指出，北部戰區海軍護衛艦第11支隊056A型飛彈護衛艦「張掖艦」副艦長王玉冰，因艦艇進廠駐修和任務衝突，遲遲無法完成由副艦長升任艦長的考核。

報導說：「近年來，隨著該支隊新型艦艇不斷列裝下水，老型艦艇陸續退役，『裝備等人』的問題逐步顯現。」

這篇報導本意是稱頌中國海軍如何克服困難，以低成本快速成功培訓高科技官兵，反而向各方披露中國海軍裝備快速現代化之際，人員訓練跟不上的「落漆」。

美國之音報導指出，由於中國國力攀升，解放軍近年來頗「財大氣粗」急推軍事現代化，新造的頂尖艦艇頻頻下水更被稱之為「下餃子」，但人力素質的提升無法與裝備更新同步，於是裝備及人才窘迫怪象在海軍尤為明顯。

早年畢業於解放軍第二砲兵工程學院（現為火箭軍工程大學）的中國軍事評論員宋忠平指出，中國海軍退役艦艇的老兵，必須重新經過全套的訓練，才能操控自動化和資訊化水準更高的新艦艇。

上海軍事問題專家倪樂雄指出，中國軍隊近年來迅速推動現代化，人才與訓練跟不上也是自然現象，一支現代化的海軍，艦上官兵必須了解和掌握操控無人機，並與陸上和空中其他軍兵種的合作配合。

美國之音的報導說，美國國防部歷年發布的中國軍力報告中都指出，中國建軍的主要目的是因對台灣狀況，以及阻止美軍介入台海戰事。

前白宮國家安全顧問麥馬斯特（HR McMaster）1日受訪時警告，中國正在為武力奪取台灣作軍事準備，而阻止台海爆發戰爭，美國必須加強對北京的威懾。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120103