不滿禁燃令 中國河南年輕人與警爆發衝突

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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）被防疫政策壓抑的中國河南民眾，在新年之際因燃放煙火打破當地的「禁燃令」，與警方爆發衝突。今官方通報，抓捕了6人，並指「公安機關執法權威不容挑釁」。

根據美國之音、香港01、環球網等媒體報導，事件發生在河南鹿邑。網上流傳的影片顯示，在這幾日的跨年活動中，河南的年輕群眾疑似不滿官方禁止燃放煙花爆竹的禁令，與警方發生大規模衝突。

現場大批民眾圍住警車，吆喝聲浪不斷，伴隨著釋放的煙火，他們踩上警車，並與警方發生推擠與肢體衝撞；也有年輕人砸警車，車子的擋風玻璃被砸碎，最後警車遭人掀起。

中國各省市在約2018年時陸續限制民眾燃放煙火與爆竹，原因是考慮環保與安全。在中國放棄「清零政策」的新的一年，民眾藉慶祝新的一年到來施放煙火，藉此釋放壓抑的情緒。不過，這與官方的政策違背，致使引發衝突。

近幾日，河南的太康、鄭州、許昌等地，以及山東、河北等省都出現了零星的民眾不顧禁令而燃放煙花的事件。

網路上還有影片顯示，一些民眾一面駕駛轎車或摩托車，一面燃放煙花，警車緊隨其後追逐。

在白紙運動期間發布中國境內多個示威影片的推特帳號「李老師不是你老師」中，有網友說，「白紙革命真的打開了年輕人內心的勇氣和覺悟，明白了民眾可以自己去呼喊，民眾甚至可以改變政策。加油！」；也有人指，「從疫情到現在民怨很大」。

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河南官方今天通報，指出2日晚間11時許，在鹿邑縣城區紫氣大道弘道苑廣場，「少數人員對停放路邊的一輛執勤警車進行故意破壞，引起群眾圍觀，導致現場混亂，造成惡劣影響」；目前，公安機關已對涉案的8名違法行為人以涉嫌尋釁滋事立案偵查，其中已抓捕到案6人。

官方的通報還稱，公安機關執法權威不容挑釁，嚴正勸告涉案人員儘快投案，「爭取寬大處理」。（編輯：吳柏緯）1120103