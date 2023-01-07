小三通春節專案啟航 邱太三：盼增加兩岸互信

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（中央社記者呂佳蓉台北7日電）小三通春節交通專案今天啟航，陸委會主委邱太三表示，希望能在推動專案的過程中，逐步建立台灣人民對恢復兩岸交流的信心，以及增加兩岸相關部門的互信，盼兩岸展現善意。

邱太三今天上午出席「金馬地區民眾春節交通專案」金廈航線首航儀式。根據陸委會發布的新聞稿，邱太三指出，今天的首航是啟動小三通客運復航的起點，也是在疫情可控下，推動兩岸有序交流的起點。

他說，在中國大陸疫情嚴峻的情況下，還能夠推動春節專案復航，十分不容易。

邱太三強調，新的一年，總統蔡英文呼籲以對話、合作，讓更多人得到安全和幸福。政府希望在金馬民眾春節交通專案推動的過程中，逐步建立台灣人民對恢復兩岸交流的信心，也逐步增加兩岸相關部門的互信。

邱太三指出，在疫情可控的前提下，政府會逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，政府也期待兩岸雙方都能展現善意、誠意，為良性互動打造基礎。

對於後續的小三通規劃，邱太三表示，部分民眾對於專案限制搭乘旅客身分、航班數量等，感到失望，希望可以常態化實施。

同時，他也說，面對疫情的風險與威脅，金門民眾的健康和安全，是政府推動政策的最優先考量，未來陸委會將會同相關機關，依據春節專案運作情況，以及疫情等相關情勢的變化，對小三通客運進行滾動檢討。

兩岸維持近20年的小三通，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，於2020年2月10日中斷，重創以觀光為主的金門；在前後任金門縣長極力爭取人道探親專船下，行政院會於2022年12月22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，實施日期為2023年1月7日到2月6日。（編輯：周慧盈）1120107