客輪載25人出航 金廈人道小三通啟動

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（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）在大陸委員會主委邱太三等人歡送下，搭載25人的金瑞龍號客輪，今天上午10時緩緩駛出金門水頭碼頭航向廈門，宣告中斷近3年的小三通重新啟動。

金廈人道小三道首航日去程包括金門縣長陳福海、立委陳玉珍等人，到廈門迎接返金旅客，預定中午12時自廈門五通碼頭返航。邱太三、大陸委員會副主委邱垂正等人在碼頭送行。

出航儀式9時20分在水頭碼頭3號碼頭舉行，由戰鼓舞獅揭開序幕。邱太三致詞表示，這次的小三通人道專船，「是小三通全面復航和兩岸交流的起點」。

陳福海說，這次去廈門是要迎接鄉親回來過節，明天中國防疫解封後，相信會有更多陸配返鄉與親人團聚。前來送行的金門縣議會議長洪允典說，這是金門的喜事，感謝大陸送給金門這個春節大紅包。

陳福海等人此行到廈門不入境，但會協助旅客往返金廈，與工作人員一起檢視並滾動檢討作業流程，讓專案作業更完善。陳福海期待專案順利執行，為日後常態化小三通奠定基礎。據了解，這次金廈小三通，將由福建省台辦主任林文生等人與金門縣府人員對接。

上午並無旅客從金門出發，返程預計有112人，以金門籍民眾占多數。

兩岸小三通自2001年1月2日開通，2003年5月17日因SARS（嚴重急性呼吸道症候群）一度暫停，直至7月18日重啟。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2019年底襲捲全球後，兩岸小三通於2020年2月10日中斷。

行政院於2022年12月22日通過「金馬地區民眾春節交通專案，實施日期為2023年1月7日到2月6日。金門每天至多1班，馬祖每週至多2班。（編輯：郭諭儒）1120107