小三通春節專案 陸委會：首班37人從廈門赴金門

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（中央社記者呂佳蓉台北7日電）小三通春節專案今天首班啟航，據陸委會發布的訊息，在中央及地方政府共同合作下，首航過程順利，協助首批金門37名鄉親及陸配回家過年團圓。

根據陸委會發布的新聞稿，今天首航於上午10時由台灣方面的船舶搭載金門縣縣長陳福海、金門民意代表及記者等25人赴廈門，並搭乘12時的船班返航，迎回37名金馬鄉親及陸配，唾液PCR檢測及通關過程順利。

陸委會並指，陸委會副主委邱垂正、交通部航港局局長葉協隆等率員實地關心及檢視旅客入出境的通關情形，了解民眾反應及相關問題，作為檢討專案及後續執行的參考。

中國大陸官媒央視今天上午也報導了暫停近3年的兩岸小三通客運航線「部分恢復通航」的新聞，並指首班有80多人從廈門乘船前往金門。

據了解，台灣官方與中國大陸媒體的首班搭乘人數不同，是因旅客有行程耽擱或是重複訂票的情形，官員說，首班實際從廈門乘船前往金門的上岸人數為37人。

陸委會主委邱太三今天在首航儀式上說，未來將會同相關機關，依據春節專案運作情況，以及疫情等相關情勢的變化，對小三通客運進行滾動檢討，並希望民眾配合政府做好防疫、防堵非洲豬瘟等工作，為下階段的開放創造條件。

兩岸小三通自2001年1月2日開通，2003年5月17日因SARS（嚴重急性呼吸道症候群）一度暫停，直至7月18日重啟。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2019年底襲捲全球後，兩岸小三通於2020年2月10日中斷。

行政院於2022年12月22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，實施日期為2023年1月7日到2月6日。金門每天至多1班，馬祖每週至多2班。（編輯：陳沛冰）1120107