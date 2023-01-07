迎小三通春節專案 首航37名旅客返金

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（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣長陳福海今天搭乘金瑞龍號客輪到廈門，迎接金門籍民眾和中國新住民37人返金；中共國務院對台辦公室副主任龍明彪等人在五通碼頭迎接。小三通人道專船首航往返順利。

今天有37名旅客搭乘專船從廈門回到金門。旅客抵達金門水頭碼頭受到戰鼓舞獅歡迎，陳福海一一致贈旅客們福袋；旅客依動線行進，入境大廳早有親友等待多時。

金寧鄉的翁太太說，兒子自美國大學畢業後直接赴中國，已3年半沒看到兒子，感謝政府這項措施可以和兒子團聚。家在金城鎮的10歲林小弟一下船難掩興奮的說，從小學2年級到5年級都無法回金門看爺爺、姑姑，今天終於可以回家。

陳福海感謝兩岸相關單位貢獻與努力，也兌現自己競選時所做「1個月開放小三通」承諾。他說，小三通對金門經濟產業發展影響至鉅，鄉親最期盼的是小三通能常態化。

陳福海此行未人境廈門，而是在五通碼頭等候搭乘返程的金門鄉親，不少旅客上船看到陳福海爭相合影。由於五通碼頭通關驗證程序耽擱，原本預定12時返航的金瑞龍客船遲至12時25分才啟程。陳福海一上船後立刻拿起對講機向乘客致歉，並允諾「只要金門醫療量能沒問題，小三通一定全面開放」。

立委陳玉珍致詞表示，22年前金廈小三通首航時，她的父親、當時縣議會議長陳水木曾經參與，如今自己出席小三通人道專船首航，父女倆都見證小三通的關鍵時刻，格外有感觸。

金廈小三通專節專案首航儀式上午9時20分在水頭碼頭3號碼頭舉行，由地方陣頭戰鼓舞獅拉開序幕，陸委會主委邱太三、副主委邱垂正、交通部航港局長葉協隆等中央官員和金門縣議會議長洪允典觀禮、送行。

邱太三致詞表示，金馬小三通專節專案的啟動代表兩岸小三通全面復航和兩岸更多交流的起點，陸委會會與中央流行疫情指揮中心等相關單位，專案結束後整體檢討；如一切順遂，會規劃未來常態化小三通，並符合金門縣民期待。由於中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍有許多狀況，邱太三說「無法推測小三通常態化的時間」。

上午金門端首航典禮結束後，陳福海和立委陳玉珍連同媒體共25人前往五通碼頭；10時30分抵達五通碼頭，包括中國國台辦副主任龍明彪、福建省常委郭寧寧和福建省台辦主任林文生等人迎接。

行政院會2022年12月22日通過「金馬地區民眾春節交通專案，實施日期為今年1月7日到2月6日。金門每天至多1班，馬祖每週至多2班。（編輯：孫承武）1120107