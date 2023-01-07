小三通春節專案首日 採檢陽性率18.9%
2023/1/7 20:06（1/7 20:32 更新）
金廈小三通春節交通專案啟航首日，金門水頭碼頭7日共有37名旅客入境，旅客不分老少皆配合接受採檢，遞交檢體給工作人員。中央社記者黃慧敏攝 112年1月7日
（中央社記者沈佩瑤台北7日電）今天是小三通春節專案首日，共計37名旅客返抵金馬。中央流行疫情指揮中心傍晚公布，其中7名旅客唾液PCR檢驗結果為陽性、占18.9%。
因應中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台灣從今年1月1日至31日，實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，在機場採檢唾液PCR，1月7日開始的小三通春節專案比照辦理，在船班抵達金馬後，對乘客進行唾液PCR，同時配合7天自主防疫及自我篩檢。
今天是小三通春節專案首日，指揮中心發言人莊人祥下午接受媒體聯訪時說，共37名旅客返抵金馬，將全面採檢唾液PCR。
疫情指揮中心傍晚公布採檢結果，共7名旅客陽性、占18.9%。
指揮中心指揮官王必勝稍早在臉書（Facebook）表示，1月1日至5日，從中國4個航點直飛入境台灣的旅客，唾液PCR篩檢共5283人，其中陽性1111人，陽性率21%，且尚未有逐日下降趨勢，顯示中國疫情仍處於大流行期。
王必勝表示，在病毒基因定序的結果方面，60%為BA.5.2，跟國內現在的主流變異株相同。另有接近40%為BF.7。目前尚未驗出新的變異株。
對於未知變異株監測的重點，王必勝指出，除了高傳染力外，主要是兩點，一是造成重症及死亡的比例是否增加，另外就是是否會造成高比例的重複感染，呼籲民眾儘快接種次世代疫苗。（編輯：陳政偉）1120107
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