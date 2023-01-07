中國防疫大鬆綁 8日起感染者不用隔離

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中國7日推出最新防控方案，列明COVID-19感染者不需隔離，不再判定密切接觸者。圖為5日民眾在上海一間醫院急診室接受治療。（路透社）

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（中央社台北7日電）中國今天推出最新防控方案，列明COVID-19感染者不需隔離，不再判定密切接觸者；沒有嚴重基礎疾病的無症狀及輕症患者可居家自我照護，加上此前宣布8日起解除入境隔離等措施，防疫再鬆綁。

去年12月7日中國政府公布優化防疫新10條時，仍列明無症狀感染者與輕型病例需隔離，但放寬至可選擇居家隔離或集中隔離，並設有解除隔離條件。

去年12月26日晚間中國國務院聯防聯控機制綜合組宣布，今年1月8日將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降級為「乙類乙管」，當時已預告依據傳染病防治法，對於感染者不再實行隔離措施。

國務院聯防聯控機制今天正式推出「新型冠狀病毒感染防控方案（第十版）」，其中一個重點是在傳染源管理方面，感染者不再實行隔離措施，實施分級分類收治；不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區。

沒有嚴重基礎疾病的無症狀感染者、輕型患者可採取居家自我照護，其他病例應及時到醫療機構就診。

感染者居家期間，減少與同住人員近距離接觸，非必要不外出，避免前往人群密集的公共場所，不參加聚集性活動；如需外出，應全程佩戴N95或KN95口罩。

在監測及呈報方面，方案又提到，要監測病毒的變異，選取代表性城市哨點醫院門急診病例、重症和死亡病例及代表性口岸入境人員的核酸檢測陽性樣本，展開病毒全基因組測序，將序列及時報送中國疾控中心病毒病所，實時掌握病毒株變異趨勢，分析其病毒特性及免疫逃逸能力等。

一旦診斷到確診病例和無症狀感染者，應在24小時內通過中國疾病預防控制訊息系統進行網路通報。發現重型、危重型、死亡病例和其他特殊病例，要及時開展流行病學調查及報告。

方案也提到，要監測不明原因肺炎，以及選擇有條件的城市展開污水監測，評估疫情流行趨勢。

中國國家衛健委昨天公布的「新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）」，將COVID-19從新型冠狀病毒「肺炎」改為「感染」外，並將抗原（快篩）檢測陽性也列為診斷標準，且不再集中隔離收治病患。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1120107