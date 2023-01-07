中國官方數據與實際有落差 專家：輕症無症狀未上報

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（中央社台北7日電）中國政府上月放寬COVID-19防疫管控後，染疫人數急升，但官方數據卻與民眾感受和實際情況有相當落差，對此，有專家指這與不再大規模核酸篩查以及許多輕症或無症狀感染者未上報有關。

中國官方公布的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫和病歿人數引起國內外高度質疑，世界衛生組織（WHO）即敦促中國發布可靠疫情數據。

對此，香港01今天報導，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨天指出，過去3年，中國對每一起疫情、一些重要病例都進行了毒株的分離、監測，相關資料都與國際社會分享。

至於官方疫情報告資料與民眾感受有極大落差一事，吳尊友解釋，這是因為中國不再依照行政區域進行大規模核酸篩查，而是聚焦重點人群和重點機構，其他人員則是願檢盡檢，檢測、報告的人數因此有所下降。

他還說，另一方面，許多輕症或無症狀感染者居家觀察治療，快篩後也沒有上報，「正是這兩個方面的原因造成了當前感染者報告數與實際發生數存在一些出入」。

世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）4日在記者會指出，中國目前的數據未能充分反映住院以及加護病房住院人數，尤其是病亡數。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則說，世衛對中國感染病例的激增感到擔憂，敦促中國政府提供有關住院和死亡的可靠數據。

中國當局上個月放寬防疫政策後，各地染疫數急遽增加，媒體也披露殯儀館火葬設備不敷使用，相關藥物更被搶購一空，各界質疑官方的疫情數據顯然無法反映實際情況。

世衛組織5日在每週報告中說，1月1日至當天，中國通報的COVID-19一週新增病例數為21萬8019例。

紐約時報日前表示，中國疫情大爆發，全球都在探究對數億中國人健康及全球經濟發展的影響，但因官方不提供可靠訊息，導致判斷中國疫情堪稱是一場大型科學猜謎遊戲。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1120107