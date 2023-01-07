更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/300
首頁 / 國際

中國鬆綁邊境 泰國交長：9日起所有旅客入境須出示疫苗接種證明

2023/1/7 22:19（1/7 22:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為去年6月曼谷蘇凡納布機場。（中央社檔案照片）
圖為去年6月曼谷蘇凡納布機場。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷7日專電）中國鬆綁邊境，預估將出現海外旅遊潮。泰國交通部長薩薩揚今天透露，民航局已擬定飛航公告，1月9日上午8時起進入泰國的旅客須出示接種2劑COVID-19疫苗的證明。不過，泰國民航局尚未正式發布公告。

為了因應可能的中國遊客人潮，公共衛生部、交通部和觀光暨體育部部長及相關官員5日開會討論相關措施。

公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）曾表示，不會針對中國遊客實施特別措施。5日的會議討論後，相關單位同意所有進入泰國的遊客都要出示接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗證明，不過當天並沒有宣布實施日期。

綜合泰媒報導，交通部長薩薩揚（Saksayam Chidchob）今天透露，民航局已在昨天擬好飛航公告（NOTAM），內容包含最新的入境泰國規定。

最新規定將從1月9日早上8時起生效直到1月31日午夜，旅客入境泰國必須要有接種2劑疫苗的證明，不過並沒有提到要多久以內接種疫苗才符合規定；如果未接種過疫苗者要有醫生證明為何無法接種疫苗的文件。

此外，如果旅客來自拒絕讓確診病人入境的國家，就必須購買醫療保險，保險有效日期必須涵蓋旅客在泰天數再加7天；因公赴泰的旅客則必須要有雇主的保證書。

泰國從去年10月開始取消遊客進入泰國須出示疫苗接種證明和醫療保險的規定，新規定等於恢復先前的措施。不過，新規定僅適用於外國旅客而不適用泰國人，而在泰國轉機的旅客也不在此限。

儘管交通部長先行透露內容，民航局的官方網站和臉書尚未更新，航空公司業者也表示還沒有看到正式公文。

中國宣布1月8日起取消入境集中隔離，帶動海外旅遊潮，泰國成為中國民眾海外旅遊前幾名的選擇。泰國因疫情，2020年3月開始禁止外國觀光客入境。2019年泰國全年近4000萬觀光人次中有1/4是中國遊客。

泰國觀光局預估今年首季約有30萬人次中國遊客，因為中國鬆綁防疫限制，觀光局也上修今年整年觀光人次，從2000萬人次增加到2500萬人次。（編輯：周永捷）1120107

#泰國
#中國
#泰國交通部長
延伸閱讀
WHO：中國數據顯示未出現新變異株 但低報死亡人數印尼：防疫有信心 不對中國旅客入境採檢入境印度 來自中港等6地旅客需上傳陰性證明中客入境韓國須陰性證明 上路第2天陽性率續增日本升級中國客入境管控 1/8起須檢附陰性證明
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國又傳加碼防疫 要求返鄉人員報備是否確診