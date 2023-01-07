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中客入境韓國須陰性證明 上路第2天陽性率續增

2023/1/7 13:36
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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓國政府自2日起要求來自中國旅客入境後須做PCR檢查，5日起還須在搭機前繳交陰性證明，但「雙重保險」上路第二天的入境採檢陽性率達到23.5%，較首日大增10個百分點。

根據韓國中央防疫對策本部統計，6日從中國入境仁川旅客共838人，153人為持短期簽證入境的外籍旅客，其中36人在機場PCR採檢結果為陽性，陽性率達23.5%。5日從中國入境的1247名旅客中，278人為持短期簽證的外籍旅客，其中僅35人確診，陽性率12.6%。

也就是說，6日來自中國旅客雖較前一天減少409人，陽性率卻提升10.9個百分點。韓國防疫當局分析，這些確診案例可能是在入境前採檢時仍處於潛伏期，或是在採檢後才感染，才會在入境後採檢確診。這也顯示中國境內疫情仍快速擴散、確診人數相當多，當局將持續觀察「相當令人憂心的中國疫情」。

中國解封後疫情迅速擴大，韓國政府為預防國內受到波及，去年底宣布對中國入境旅客強化防疫措施，並統一只能通過仁川機場入境；來自香港、澳門旅客今天起也必須在搭機前繳交陰性證明。

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從開始實施入境採檢的2日至7日凌晨零時為止，累計6198人從中國入境韓國，其中1352人持短期簽證須在機場採檢，僅計算這類旅客的陽性率累計為23.2%。韓國籍與持長期簽證的外國人可在入境後於住家附近衛生所採檢，結果另行歸類。

韓國近一週內單日確診人數出現小幅下降，但境外移入病例從先前的雙位數上升至200例上下，其中多數來自中國，以6日為例，219例境外移入中171例來自中國，占78%。（編輯：馮昭）1120107

#中國
#韓國
#韓國中央防疫對策本部
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