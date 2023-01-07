中國官媒報導小三通復航 首班80餘人廈門赴金門

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（中央社記者邱國強北京7日電）「小三通」今天以春節專案方式復航，央視也配合報導。內容提到1月7日至2月6日，暫停近3年的兩岸「小三通」客運航線「部分恢復通航」，首班有80多人從廈門乘船前往金門。

央視在報導中，並未提到「小三通」2020年2月停航的原因，而是指「隨着春節臨近，為滿足金門、馬祖地區民眾農曆春節的返鄉需求」，兩岸「小三通」客運航線「部分恢復通航」。

報導提到，廈門─金門客運線今天起率先復航，由兩岸客運船舶輪流航行，每天1個往返班次，上午10時由金門或廈門五通客運碼頭起航，抵達對岸後再於中午12時返回，每艘客輪載客量約300人；福州─馬祖客運線則於8日復航，初期每週航行2個往返班次。

這項報導也強調，戶籍設在金門、馬祖的台灣民眾及其配偶、子女等，可提前登記預約乘船。

報導指出，廈門─金門線復航首班船舶，共有80多名金門民眾從廈門乘船返回金門。

這項報導還提到，2001年1月2日廈門─金門、馬尾─馬祖航線通航以來，「小三通」見證了兩岸不斷密切的交流往來。截至2020年2月9日（因COVID-19疫情爆發停航日），「小三通」共載運旅客逾2200萬人次。

報導說，為迎接「小三通」客運航線復航，福建邊檢、海關、海事等相關部門「均已提前做足準備，對相關設施、客運船舶等進行了全面的安全檢查，並評估航線安全情況、清理航道」。同時「優化通關查驗措施、提前開展應急演練等，為往來旅客提供便利和出行安全保障」。（編輯：周慧盈）1120107