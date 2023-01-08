習近平指示政法工作：堅持發揚鬥爭精神

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（中央社台北8日電）中共中央政法工作會議7日至8日在北京召開。中共總書記習近平強調政法工作要提高政治站位和政治判斷力，堅持發揚鬥爭精神，全力履行維護國家政治安全、確保社會大局穩定等職責使命。

新華社報導，這場會議以電視電話會議形式召開。中央政法委書記陳文清在會上傳達習近平重要指示並講話，中共中央書記處書記、公安部部長王小洪主持會議。

報導說，習近平近日對政法工作作出重要指示強調，要全面貫徹落實中共20大精神，堅持黨對政法工作的絕對領導，提高政治站位和政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。

他說，堅持發揚鬥爭精神，奮力推進政法工作現代化，全力履行維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的職責使命，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興貢獻力量。

陳文清在會上表示，堅決落實習近平對政法工作的重要指示，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義；堅持統籌國內國際兩個大局，堅持統籌發展安全兩件大事，全力履行職責使命。

中共第20次全國代表大會去年10月召開，在此之前，政法體系持續受到整頓。以前公安部副部長孫力軍為首的政法系統高官，包括前司法部長傅政華、前上海市公安局長龔道安、前重慶市公安局長鄧恢林、前山西省公安廳長劉新雲以及前江蘇省政法委書記王立科等人接連獲判重刑，其中孫力軍、傅政華、王立科判處死緩。

這次的中央政法工作會議，是由中共20大後新一屆政法領導首次召開。（編輯：張淑伶）1120108