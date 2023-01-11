陸生掛零？陸委會：2000多名陸生在台就學

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（中央社記者呂佳蓉台北11日電）陸委會今天表示，大陸在2020年4月片面宣布暫停中國大陸畢業生來台升學，迄今尚未恢復，雖陸生持續減少，但這學年結束後預估將有2000多名陸生在台就學，沒有「掛零」情形。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，有媒體詢問，最後一批在台大陸學生現在大四，暑假畢業後即「清零」，台灣將沒有大陸的學士生。後疫情時代，大陸是否願開放陸生來台？

大陸國台辦發言人馬曉光今在記者會上回應，推動兩岸民眾恢復正常交流往來，政策信號是清晰的，態度是堅定的。大陸學生赴台就讀學位生，是兩岸關係和平發展的產物。

不過，馬曉光又說，「民進黨上台以來，幾乎將兩岸關係和平發展成果破壞殆盡」，「台獨濁浪彌漫台灣校園，使大陸家長和學生望而卻步。」

他稱，台灣沒有陸生，「責任在誰，一目了然」。道理很清楚，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係改善與發展，就能不斷增進兩岸民眾的利益和福祉。

陸委會今晚以書面方式回應，政府歡迎陸生來台學習與交流的立場與政策始終如一，也支持兩岸間進行正常健康有序之學術教育交流。

陸委會表示，陸方於2020年4月片面宣布暫停中國大陸畢業生來台升學，迄今尚未恢復，使台灣僅能招收已在台就讀的應屆畢業陸生，雖導致陸生持續減少，但這學年結束後預估仍將有2000多名陸生在台就學，並無「掛零」情形。

陸委會進一步指出，政府在2011年開放陸生來台就學，迄今已逾11年，已有2萬多名陸生在台接受高等教育，台灣民主自由開放多元的教育環境，向來受到絕大多數陸生的嚮往與肯定。

陸委會並表示，近期持續收到中國大陸青年朋友表達希望來台就學的陳情，還有陸籍家長詢問可否讓子女來台讀書。

陸委會說，政府呼籲陸方不要再以學生和家長不願讓陸生來台就學為藉口，剝奪中國大陸青年來台學習的機會與權益，儘速恢復陸生來台就學。

陸委會最後強調，對於恢復陸生來台就學相關事宜，若有需兩岸主管機關相互配合之處，陸委會與教育部隨時都可循兩岸間既有的業務協調聯繫平台進行溝通。（編輯：張淑伶）1120111