廣州BMW駕駛蓄意衝撞行人 已知5死13傷[影]

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（中央社台北11日電）中國廣州市今天驚傳開車蓄意撞人事件，一輛休旅車突然加速撞擊行人，撞擊後還掉頭再衝撞一群人。警方事後逮捕試圖逃逸的22歲男駕駛，事件迄今造成5死13傷，在網路社群引發公憤。

據廣州公安局通報，1月11日傍晚5時25分，廣州天河路體育東路口發生一起小車碰撞行人的交通事故，已造成5死13傷。目前，涉事司機溫某（男，22歲，廣東揭陽人）已被警方控制，事故正在進一步調查處理中。

綜合網傳監視影片與紅星新聞報導，當時一輛寶馬黑色休旅車突然加速撞擊一群等紅燈的行人，撞擊後，掉頭回去又撞了另一群人，之後便高速逃逸。

目擊者表示，肇事車車速並不快，但是那些等紅燈的人來不及躲避，有很多人被撞倒在路上，還有一個女孩倒在路上，一動不動，現場還有很多人在叫。

另一名目擊者表示，該車主在十字路口撞擊過後，還放下車窗，向街上撒錢。事故後，很快來了很多警車和救護車，傷者也迅速被送醫。

監視影片隨即在中國網路社群引發公憤，網友痛批這根本是故意無差別殺人，如此喪心病狂必須判死刑。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1120111