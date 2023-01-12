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李克強：提振民企信心 支持平台經濟發展

2023/1/12 21:12
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（中央社台北12日電）中國國務院總理李克強近日召開座談會指出，當前市場主體特別是中小微企業、個體工商戶困難較大；他強調要提振民營企業信心，支持平台經濟健康持續發展，努力實現今年經濟運行好的開局。

李克強將在今年3月全國「兩會」期間卸任10年總理生涯。他9日到市場監管總局考察，並主持召開座談會。相關新聞在今晚央視新聞聯播中播出。

李克強說，當前經濟保持恢復態勢，但市場主體特別是中小微企業、個體工商戶困難較大，並且遇到新問題。要保持政策穩定性，繼續抓好穩經濟一攬子政策和接續措施落實。

他說，減稅降費等政策該延續的延續、該優化的優化，實施好原定延續執行的小規模納稅人增值稅減免、生產和生活性服務業增值稅加計抵減政策。推進金融工具支持的重大項目建設、設備更新改造加快落實，推動生活服務消費有序恢復。幫助企業解決原材料供應、用工、信貸資金等困難，推動春節後快速復工復產。

李克強並對民營企業喊話。他說，堅持「兩個毫不動搖」（即毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展），依法保護各類企業產權，提振民營企業信心，弘揚企業家精神。

李克強也重申官方近來的立場，表示支持平台經濟健康持續發展，更好發揮促進就業和消費、銜接生產要素、助力創新等作用。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120112

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李克強
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