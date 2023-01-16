中國遼寧化工廠爆炸 已知2死30餘傷逾10人失蹤

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（中央社台北16日電）中國遼寧省盤山縣委宣傳部昨天藉盤山縣融媒體中心網站發布通報，15日下午1時25分，盤山縣浩業化工公司烷基化裝置維修期間爆炸起火，已知造成2死30餘傷逾10人迄今下落不明。

綜合紅星與澎湃新聞等中國媒體報導，當地居民說，爆炸威力驚人，不少左鄰右舍家裡玻璃都被震碎，有關單位曾示警可能二度爆炸，呼籲趕緊撤離。

聽從撤離指示的民眾說，離開前大火還沒撲滅，目睹10多輛救護車往事故現場方向急馳，更有居民說，他所在的位置距離盤山縣約莫40公里，都能明顯察覺震感並聽聞陣陣爆炸聲。

根據微博號「緊急呼叫」上傳長度約1分18秒的影音，浩業化工分管安全的副總經理張輝說，事發前工廠運作如常，因一條烷基化裝置管線外漏而釀災，截至下午5時許，由於部分化工原料管線關不了，大火還在燒。

報導說，據2021年中國石油化工企業500強排名，浩業化工有限公司位居第52位。

浩業化工有限公司是中國化工界前段班，但這家公司曾因環保以及消防問題多次被處罰。2016年未經消防設計審核擅自施工，被盤錦市消防局處罰；去年因偷逃成品油消費稅問題被國家稅務總局通報。

盤山縣融媒體中心指出，大火已造成2人死亡，12人失聯，4人重傷，30人輕傷，傷者已入院治療，總計光是消防車就出動105輛，投入搶救的消防與醫護人員分別為441人和240人。

近年來中國各地頻傳重大工安意外，去年6月間，上海石化才剛歡度50週年慶，廠內乙二醇裝置區爆炸起火，民眾紛紛質疑這是當時執行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫嚴苛封控導致的次生災害。

2019年3月間，江蘇鹽城市響水縣陳家港鎮天嘉宜化工廠爆炸造成47死，並波及周邊16家企業，當時中共領導人習近平正在義大利訪問，要求全力搶救，確實「維護社會穩定」。

2015年8月間，天津市濱海新區天津港瑞海國際物流中心貨櫃碼頭貨櫃內存放易燃易爆品引發連串爆炸，國務院調查組事故調查報告證實，兩次爆炸威力相當於445噸TNT炸藥。

這起事故共造成173人死亡，當中包括8人失蹤，798人或801人受傷，災損達人民幣68億6600萬元（約新台幣310億元），兩名瑞海國際物流公司主管事後坦承官商勾結。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1120116