上海石化廠爆炸起火 網質疑：封城次生災害

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（中央社台北18日電）上海石化昨天才歡慶成立50週年，今晨就發生重大工安事故，廠內乙二醇裝置區爆炸起火，烈焰濃煙衝天，迄今未撲滅，已造成1死1傷。上海市應急管理局下午稱，事故「安全風險可控」。

事故發生後，網路社群出現質疑聲浪，認為這是上海封城引發的次生災害。上海此前因為COVID-19疫情封城兩個月，許多工廠被迫關閉，解封後又開足馬力趕工生產。

網傳截圖顯示，5月底就有網友發文警告，疫情爆發後，化工廠被封閉，設備本來每年要檢修一次，已經被疫情耽誤兩個月了，再不停產檢修，「可能要一聲巨響了」。

一名IP位置在上海的網友在微博回應截圖時稱，「公司也有裝置拖過檢修期了，這種情況化工區不是個案」。

綜合每日經濟新聞等陸媒報導，位於金山區的上海石化廠凌晨4時傳出3聲爆炸聲，因為衝擊波太強，家戶玻璃被震碎，居民被嚇醒，許多人奪門而出開車逃命，聯外主要幹道一度大塞車。

多支網傳影片顯示，上海化工廠區冒出烈焰直衝天際，濃煙遮蔽大半天空，且爆炸不止一個區域，事故後有3個燃燒點且距離頗遠。

上海市應急管理局微信公眾號下午通報，上海石化化工部乙二醇裝置區域18日淩晨4點左右發生火災後，市、區相關部門立即啟動應急預案，組織救援力量趕赴現場進行撲救。截至目前，現場處置工作正在有序進行，對管線遺留物質正在進行保護性燃燒，「安全風險可控」。

通報稱，事故造成1人死亡1人輕傷。市、區生態環境部門監測數據顯示，空氣品質已經基本恢復正常；現場污水雨水管道已經封閉，周邊河道未發現水體污染。目前，市應急管理局已會同相關部門成立事故調查組，依法依規展開調查，事故原因正在調查中。

上海石化是中國石油化工集團的控股子公司，17日上午才舉行成立50週年紀念大會，今天清晨就爆出重大工安事故。

上海石化去年5月29日才發生過嚴重工安事故，當時烯烴部2號乙烯老區在檢修開車準備過程中，裂解爐區域原料管線發生閃爆，導致14人燒傷。（編輯：楊昇儒）1110618