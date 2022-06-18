上海石化爆炸烈焰直衝天際、飄刺鼻氣味 已知1人死亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海18日電）中國石油化工的子公司上海石化今天清晨發生重大工安事件，廠內乙二醇裝置區發生爆炸，火舌與濃煙在3公里外清晰可見。官方通報目前火勢已控制，據媒體報導，至少有1人死亡。

綜合新華社、上觀新聞、21世紀經濟、澎湃新聞報導，今天凌晨4時，位在上海金山區的上海石化化工部的乙二醇裝置區發生爆炸，火勢兇猛，烈焰更是直衝天際。家住3公里外的居民表示，凌晨4時左右聽到爆炸聲，隨後就看到濃濃黑煙，並聞到刺鼻氣味。

根據微信公眾號上海發布、上海消防，約凌晨4時28分，市119指揮中心接獲通報後，迅速調派金山、奉賢等地的救援單位到現場撲救，目前火勢已控制，並未發現對周邊水體、環境造成影響。

新華社報導提到，經初步查證，事故目前已造成一名上海石化的員工手臂輕微擦傷，另有一名協力廠商運輸車輛駕駛死亡。具體事故原因正在進一步調查中。

根據公開資訊，上海石油化工是中國石油化工的子公司，是中國主要的煉油化工一體化企業之一，也是中國重要成品油、石化中間產品等的生產基地。（編輯：曹宇帆）1110618