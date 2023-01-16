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新任香港中聯辦主任：香港別搞錯方向定大有可為

2023/1/16 13:50
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（中央社記者張謙香港16日電）新任北京中央駐香港聯絡辦公室主任鄭雁雄今天向香港發出方向性提示，稱「只要自己別亂、方向別搞錯，一定事業大有可為」。

鄭雁雄近日突然接任中聯辦主任，他今早首次接受媒體訪問時說，中國國家主席習近平早前對香港有一個寄語，叫作「大有可為、風光無限」。

他說，他對此的理解是香港的天時、地利、人和，無與倫比，「只要自己別亂、方向別搞錯，一定事業大有可為，必定前景風光無限」。

他並說，相信香港在行政長官李家超帶領及特區政府和社會各界共同努力下，一定會「由治及興」，不斷鞏固「治」的良好局面，不斷激發新的發展動能，再創新輝煌。

網上資料顯示，鄭雁雄今年約60歲，廣東汕頭市人，長期在廣東工作，曾任汕尾市長、市委書記，2018年轉任廣東省委常務副秘書長、省委政研室主任，同年10月升任廣東省委秘書長，2019年兼任廣東省委常委，2020年7月被任命為北京中央駐港國安公署署長。

兩天前，北京方面公布鄭雁雄接替駱惠寧出任中聯辦主任。（編輯：陳沛冰）1120116

#鄭雁雄
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