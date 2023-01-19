港媒：韓正將出任中國國家副主席

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（中央社記者張謙香港19日電）據報導，在中共20大卸任中共政治局常委、國務院常務副總理的韓正，由於外事經驗豐富，且深獲中國國家主席習近平信任，將循「王岐山模式」擔任國家副主席。

星島日報今天在報導中指出，中國「兩會」（人大、政協會議）將於3月初開幕，選舉產生新一屆國家領導層。在此之前，山東省人大會議昨天閉幕，選舉產生該省的14屆全國人大代表，官方公布「中央提名的韓正同志當選」。

報導引述消息表示，準備退休的中央領導人不會安排為全國人大代表，比如現任總理李克強等都沒有，這顯示韓正還將有重用。

報導引述多個消息透露，韓正形象良好，外事經驗豐富，深得習近平信任，將循「王岐山模式」擔任國家副主席，協助處理外事工作，排名在政治局7名常委之後，並繼續享受正國級待遇。

報導表示，68歲的韓正也是中共中央港澳工作領導小組組長，外界相信他將不再主管港澳工作。

前中共中紀委書記王岐山在19大因為年齡問題卸任政治局常委，但翌年3月擔任中國國家副主席。（編輯：吳柏緯）1120119