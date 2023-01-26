港媒：中國下屆國務院大換班 歷來從未有過

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（中央社記者張謙香港26日電）香港媒體分析，中國下屆國務院將會大換班，歷來從未有過。

明報今天刊登「舊領導層一個不留？」分析文章指出，中共將於2月召開20屆二中全會，審議通過中共中央向14屆中國全國人大提出的國家領導機構人事「建議名單」，屆時全國「兩會」的人事基本底定。

文章表示，從現時傳出的消息及各種跡象顯示，新一屆國務院換班最徹底，舊領導層一個不留，部委首腦也大部分更換。

據指出，新一屆中國國務院領導層按照一正四副總理和5名國務委員，目前較確定的有總理李強，常務副總理丁薛祥，另3名副總理是何立峰、劉國中、張國清，國務委員大概率是王小洪（兼任公安部長）、李尚福（兼國防部長）、吳政隆（兼任國務院秘書長）、諶貽琴、秦剛（兼任外長）。

在國務院現有領導層中，總理李克強，副總理韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴，以及國務委員魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志，全部走人。

此外，在國務院37個組成部門、直屬和辦事機構中，有27個首腦在一年內剛剛更換或即將更換，包括關鍵的外交、國防、發改、公安、財政、央行、國資等部委。

換言之，李克強內閣的部門首腦，至少更換七成。

文章表示，這種翻天覆地的大換班，是中國國務院歷史上從未有過的。

文章認為，一朝天子一朝臣，並非中國封建王朝特有，西方國家的責任內閣也是同樣道理：用自己熟悉的幹部，上下同心，如臂使指，可保體系運作暢順。

除了國務院外，中共黨務系統亦然，原北京書記蔡奇入常後，北京官員紛紛上位，例如在本月地方「兩會」換屆中，前北京市政府秘書長戴彬彬升任陝西副省長等。（編輯：唐佩君）1120126