中國國常會：推動消費加快恢復成為經濟主拉動力

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（中央社台北28日電）中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議指出，要針對需求不足的突出矛盾，推動消費加快恢復成為經濟主拉動力，堅定不移擴大對外開放、促進外貿外資保穩提質。

央視新聞今晚報導，會議指出，當前經濟持續恢復、呈回升態勢。要貫徹黨中央、國務院部署，落實中央經濟工作會議精神，著力穩增長、穩就業、穩物價，保持經濟運行在合理區間。

會議並指出，要深入落實穩經濟一攬子政策和接續措施，推動重大專案建設、設備更新改造形成更多實物工作量，實施好原定延續執行的增值稅減免等政策。

會議還提到，堅持「兩個毫不動搖」，依法保護民營企業權益。支持平台經濟持續健康發展。推動企業節後快速復工復產。上下共同努力，鞏固和拓展經濟運行回升勢頭。

會議同時指出，要針對需求不足的突出矛盾，推動消費加快恢復成為經濟主拉動力，堅定不移擴大對外開放、促進外貿外資保穩提質。

會議稱，一是推動擴消費政策全面落地，合理增加消費信貸，組織開展豐富多樣的促消費活動，促進接觸型消費加快恢復。

二是堅持對外開放基本國策，繼續推出實際舉措，努力穩定外貿。支持企業參加國內外展會，落實出口退稅、信貸、信保等政策，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，合理擴大進口。

三是積極吸引外資。推動新版鼓勵外商投資產業目錄加快落地，支援地方招商引資，落實便利人員跨境往來措施，推動外資重大項目加快落地。（編輯：楊昇儒）1120128