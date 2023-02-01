受中國防疫嚴封控拖累 香港外匯基金慘賠7764億創紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）香港外匯基金去年創下虧損逾港幣（下同）2000億元（約新台幣7764億元）的最差投資紀錄。對此香港金管局歸咎於美國升息和俄烏戰爭，財經學者說，重虧與中國封城防疫和中美關係緊張有關。

美國自由亞洲電台（RFA）1月31日報導，具有捍衛和調節港元匯價功能的外匯基金，30日公布創下歷來最大虧損達2024億元，至於投報率負4.4%，則是2008年金融海嘯以來最差的一年。

外匯基金由香港金融管理局負責管理，金管局總裁余偉文表示，去年發生半世紀以來首見的債、股和匯同時下挫，可是說非常困難又不尋常，加上不確定因素太多，今年能否揮別低迷，只能說不一定，還要再觀察。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，外匯基金嚴重虧損情況罕見，多項負面因素同時發生，其中包括中國去年嚴格防疫封控和中美關係緊張。

他說，這當然與俄烏戰爭和中美緊張有關，但絕非僅止於此，中國封城危及供應鏈和消費，勢必損及企業的股價並波及股市，同時影響跨國企業和外資在中國的布局。

另據港媒香港01於30日報導，最新公布的外匯基金資產負債表摘要顯示，外匯基金的總資產減少5591億元，由2021年底的4兆5702億元，減至2022年底的4兆111億元。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120201