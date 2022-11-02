國際金融峰會香港登場 特首稱最壞情形已過

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（中央社記者張謙香港2日電）香港行政長官（特首）李家超今天在國際金融領袖投資峰會致辭時指出，香港最壞情況已經過去，呼籲國際投資者掌握香港的投資機遇。

由香港金融管理局主辦的峰會，早上在中環四季酒店舉行，約有200名國際金融機構負責人出席。

這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在港肆虐3年來，港府首次舉辦的大型國際金融論壇，被視為香港走向復常、恢復與國際接軌的重要活動。

李家超在峰會上首先致辭，他說，這次峰會的主題是「面對不確定性」，而事實上，全球都經歷經濟不確定性，以及已發生3年的疫情，影響了經濟及社會，期間更有地緣政治風險的上升。

但他說，香港至今依然安全，社會動盪已成過去，正回復正常；香港正「由亂及治」，最壞情況已經過去。

他說，香港具有獨特優勢 ，這就是「一國兩制」，而中國國家主席習近平今年7月訪港時就曾強調，「一國兩制」將會長期維持下去，而香港在個制度之下，一直保持自由港地位，市民各種自由和權利受到基本法保障。

此外，香港一直是中國和世界聯繫的平台。

李家超在談話中也簡單介紹了他早前發表的施政報告，強調政府將在香港今後的一些發展中扮演主導地位，比如成立投資公司、發展國際創新科技樞紐，以及北部都會區。

他說，香港經歷過很多困難，包括2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、2008年的全球金融風暴和2019年的社會動亂，但香港的金融系統依然鞏固，「我們對自己的能力有信心」。

他表示，隨著當局放寬防疫措施，香港正逐漸恢復正常；他呼籲與會的國際金融機構負責人掌握香港的投資機遇。（編輯：吳柏緯）1111102