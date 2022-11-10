衛健委官員：全球疫情反彈 中國不能放鬆防控

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（中央社記者張謙香港10日電）中國國家衛生健康委員會副主任曹雪濤今天說，全球COVID-19疫情出現反彈，防控措施不能放鬆。

第二屆亞洲醫療健康高峰論壇今天在香港舉行，曹雪濤以視像方式發表談話時說，全球一些國家和地區的疫情出現反彈，醫療系統壓力增大。

他說，大陸多個省市的本土疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，疫情防控依然不能放鬆。

對於香港近期放寬防疫措施，他說，香港基於科學精準的原則，適時調整防控措施，統籌接軌世界與連同大陸；在此過程中，衛健委將會根據香港需要，一如既往提供必要的技術支持。

另據官方香港電台報導，在同一論壇上，香港行政長官李家超致辭說，當局會繼續尋找空間，有序地放寬防疫措施，以確保重要及經濟活動順利舉行。

他並說，國際金融領袖投資峰會及香港國際7人橄欖球賽日前先後在港舉行，可見香港正逐步復常。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）發生3年來，港府在很長時間內採取嚴格的防疫措施，並與北京中央一樣，強調動態清零。但近兩個月來，當局陸續放寬防控措施，包括免除海外入境者強制隔離檢疫。

輿論認為，受疫情衝擊3年後，香港當局正採取與北京方面不同的防疫政策，以減輕過度防疫為經濟和民生所帶來的壓力。

港府放寬防疫政策顯然獲得社會各界歡迎，但輿論普遍覺得政府做得不夠，要求更大幅度地放寬其他限制，讓香港真正復常。（編輯：張淑伶）1111110