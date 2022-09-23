全球金融中心排名香港跌出前3位 新加坡超前

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英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合發展研究院公布最新一期全球金融中心指數，香港由第3位跌至第4位，新加坡則由第6位升至第3位取代香港。圖為香港金融管理局。（中新社）

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（中央社台北23日電）英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合發展研究院公布最新一期全球金融中心指數，香港由第3位跌至第4位，新加坡則由第6位升至第3位取代香港。報告指香港持續的旅行限制已影響日常商業往來。

最新一期即第32期全球金融中心指數報告於22日公布，紐約排名第1、倫敦第2、新加坡第3，香港被新加坡超越只排名第4。

香港在上次以715分排第3，新加坡上次以712分排第6，雖然香港今次得分上升10分，但新加坡得分上升更多，有14分，新加坡以726分升上第3位，以1分之差取代香港。

上海、北京和深圳均位於全球前10位。巴黎取代東京重新進入全球前10位，東京下跌至第16位，報告指可能東京是受疫情蔓延影響，導致消費恢復緩慢。

報告又表示，香港和東京等地持續的旅行限制，已經影響了展開日常商業往來的能力。

自2007年起全球金融中心指數報告於每年3月和9月發布，第32期報告評估全球119個金融中心。

香港政府22日發出通稿回應報告，港府發言人表示，作為中國對外不可替代的門戶和橋樑，香港一直致力連繫國際和中國的市場和投資者，幫助中國金融市場進一步改革開放。

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發言人又指，中國國家主席習近平於7月1日慶祝香港主權移交25週年大會發表的重要講話指出，中國政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固作為國際金融中心的競爭力。

香港政府一直致力用好國家政策和「一國兩制」下的優勢，包括優良的法治傳統、市場化及國際化的營商環境，穩健的基礎設施配套、與國際接軌的監管制度、以及資訊和資金自由流通等，持續提升香港作為全球領先金融中心的競爭力。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110923