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業者：當前香港經濟危機大於病毒危機

2022/9/23 12:52（9/23 12:59 更新）
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香港業者23日指出，香港當前面對的最大敵人是經濟危機，不是病毒危機。圖為香港民眾在商場購物。（中新社）
香港業者23日指出，香港當前面對的最大敵人是經濟危機，不是病毒危機。圖為香港民眾在商場購物。（中新社）
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（中央社記者張謙香港23日電）香港一名旅遊業組織負責人今天指出，香港當前面對的最大敵人是經濟危機，不是病毒危機。

官方香港電台報導，優質旅遊服務協會主席黃傑龍在該台節目受訪時，作了以上表示，並要求負責經濟的官員「在抗疫工作上多些主導」，協助香港走出經濟危機。

他說，香港的復常工作比其他地區或國家遲了半年至一年，現在仍只是考慮檢疫措施是「0+3」或「0+7」方案，已經太遲及太微觀（視野狹小）。

他說，港人被困在港，意識上只看到病毒是最大敵人，看不到經濟危機。

黃傑龍說，世界銀行上週公布，明年全球有機會進入滯脹，經濟萎縮，現時經濟危機已超越病毒危機。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發近3年來，香港至今仍然採取較嚴格的防疫措施，比如海外入境者仍要在酒店單獨檢疫隔離3天，再接受4天醫學觀察，即俗稱「3+4」檢疫安排。

港府的過度防疫嚴重衝擊經濟民生，甚至已影響香港的國際地位，民間要求政府放寬防疫限制的呼聲愈來愈強烈，但政府至今沒有具體回應。（編輯：呂佳蓉）1110923

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