李大維接海基會董事長 許勝雄：駕輕就熟

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（中央社記者呂佳蓉、李雅雯台北2日電）海基會代理董事長許勝雄今天表示，候任董事長李大維有與台商互動交往的經驗，接海基會董事長駕輕就熟，一點困難都沒有。

仍為海基會代理董事長的許勝雄今天出席「2023大陸台商春節活動」，他在接受媒體採訪時做上述表示。

許勝雄指出，李大維曾當過海基會董事長，和台商有互動與交往的經驗，在外交體系也有豐富的經驗，在總統府秘書長任內，跟各部會協商互動非常多，對海基會業務而言非常正面。

他說，李大維接海基會董事長的位子駕輕就熟，一點困難都沒有。

海基會的台商春節活動過去因疫情原因停辦三年，今天再次舉行，許勝雄說，現在疫情緩和下來，認為台商間的交流還是很重要，對於今天台商能夠團聚，感到非常高興。

至於大陸方面提出要增加兩岸直航航點，許勝雄表示，這是好事，兩岸相互之間應有更多的合作與對話，這對區域安全當然有幫助。行之有年的規範與作業應在疫情紓解後，要漸漸恢復，這樣兩岸才能有健康有序的機會與契機。

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他也提到，全世界在2023年會面臨很大的挑戰跟考驗，過去這幾年來影響全世界財經方面的因素沒有消失，疫情還在肆虐、通膨問題、高利率、高工資與高運輸成本，這些現象仍存在，因此全世界經濟很難有好的復甦狀況。

根據此前政府發布，涉及海陸兩會的人事調動，原總統府秘書長李大維回任海基會董事長。不過，陸委會之前表示，由於海基會新任董事長、副董事長等職務，依財團法人法的規定必須召開董事會，完成法定程序後才能上任。（編輯：吳柏緯）1120202