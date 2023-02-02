許勝雄：疫情和緩 期待兩岸朝健康方向發展

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（中央社記者李雅雯、呂佳蓉台北2日電）海基會代理董事長許勝雄今天表示，2023年兩岸充滿挑戰與考驗，如何透過合作互動共同塑造區域安全非常重要，疫情逐漸和緩，希望兩岸朝著健康有序方向發展。

海基會2日主辦「2023大陸台商春節活動」，許勝雄在會上致詞時作上述表示。

許勝雄表示，世界在過去一年面臨非常多的挑戰。利率、工資、原物料、運輸成本上升，俄烏戰爭引發全球能源價格飆升、美中競爭帶來地緣政治挑戰，加上嚴重的通貨膨脹衝擊，2022年全世界的經濟成長率較2021年低。

他說，全世界經濟今年仍面臨很大考驗，國際貨幣基金（IMF）預估經濟成長率為2.7%至2.9%，世界銀行預估1.7%，不同單位預估有很大落差，顯示還有很多變數。

許勝雄指出，海基會一直扮演台商、政府互動平台角色，持續注意兩岸投資經營環境變化等狀況。

他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓中國大陸面臨較高失業率，消費信心與市場能量有待提升，近期備受關注的供銷社、國營食堂等，加深外界對其經濟向左轉疑慮，「無論中國大陸如何推動經濟發展，對台商朋友都非常重要」。

許勝雄認為，中國大陸在1月8日防疫方針走向全面放開，對於人員流動、生產體系、經濟活動都有正面幫助；短期內產生的大量確診人數會否影響後續政策推動，必須持續關注相關動態。

許勝雄感謝台商給予海基會與政府建議。他說，「投資台灣3大方案」獎勵措施原本在2021年底到期，由於不少台商建議延期，使他們能有較充裕時間規劃投資案件，反映後確實得到回應，行政院決定再延長3年到2024年底。

許勝雄指出，受到中美貿易戰、科技戰等影響，台商也做了各種全球布局，探詢台灣各地投資機會，「台商朋友對這塊土地有這麼多的熱忱與關懷，讓我非常感動、感念」。

他最後強調，2023年兩岸充滿挑戰與考驗，兩岸如何透過合作互動，共同塑造區域安全非常重要，這才能確保兩岸民眾的安全、幸福，「疫情逐漸和緩，希望兩岸朝著健康有序的方向發展」。

許勝雄代理海基會董事長一職2年多，原總統府秘書長李大維將接下海基會董事長一職，海基會將於近期召開董事會，完成程序後由李大維上任。（編輯：邱國強）1120202