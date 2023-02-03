官方掃黑影集宣傳正義 中國網友：貪官才是現實

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（中央社台北3日電）中國中央政法委宣傳教育局指導的首部掃黑影集「狂飆」，劇中宣傳反派皆受制裁，網友卻不留情表示，在公部門貪贓枉法多年的同志才是現實，但留言稍後被刪除。

香港明報今天報導，由中央政法委指導拍攝的掃黑大劇「狂飆」昨天大結局，劇中所有反派都受到法律制裁，而政法委旗下「中國長安網」趁輿論熱議之際，發文宣傳正義。

「中國長安網」稱劇中正面人物警察安欣「在政法戰線上比比皆是」，並說安欣之所以叫安欣，因為他背後千千萬萬的人，讓你我安心，讓時代安心。」。

不過有網友在「中國長安網」發文下留言指「趙立冬（劇中京海市市長，貪贓枉法多年）這樣的同志才是比比皆是」，引來高達數千個讚，但該留言稍後被刪除，有人稱該網友「不要命啦」。

但有認同的網友也說「趙立冬一定比安欣多哈」、「安欣能活那麼久也就電視劇裏吧」、「只能說安欣是夢想，而其他反派才是現實」。

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「狂飆」劇中，安欣角色是理想主義者，21年來堅持掃黑除惡，卻屢遭貪官趙立冬等阻撓打壓貶職，幾乎喪志，最後趙立冬被判死刑。

現實中的中國官場也屢傳貪腐，據陸媒中國新聞周刊報導，2022年至少32名幹部落馬，主要涉及廣東、貴州、吉林、西藏、遼寧、上海、內蒙古、北京、青海、雲南、福建、湖北、河北、黑龍江、四川、廣西等10多個省（直轄市、自治區）的省部級高官。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120203