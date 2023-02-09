曾提共機擾台停辦雙城論壇 梁文傑：現在角色不同

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新任陸委會副主委梁文傑9日回應外界評論。他說，擔任民意代表期間，必須要表達台灣人民對於中共軍事恫嚇不滿；在進入政府單位後 也要考慮到台灣和中國大陸間有方方面面的交流和經貿需要。中央社記者李雅雯攝 112年2月9日

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（中央社記者李雅雯台北9日電）新任陸委會副主委梁文傑今天回應外界對其「雙標」評論，他說，擔任台北市議員期間曾提若共機擾台，應停辦台北上海雙城論壇；現在擔任政府官員一職，角色已經不同。

陸委會發言人邱垂正9日主持任內最後一次例行記者會，梁文傑在記者會後見媒體時作上述表示。

梁文傑擔任台北市議員期間曾主張，若共機擾台，應停辦台北上海雙城論壇。前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前喊話，盼梁文傑堅持昔日停掉雙城論壇的信念，把台灣、中國大陸交流活動全停掉，才不會有「雙標黨」問題。

對此，梁文傑表示，擔任民意代表期間，必須要表達台灣人民對於中共軍事恫嚇不滿；在進入政府單位後 也要考慮到台灣和中國大陸間有方方面面的交流和經貿需要。

他強調，不管是當民意代表還是當政府官員，都是在不同位置上為台灣利益發聲，這個就是角色的不同，「但是為台灣最大利益，這是我不管在哪個角色都是一樣的」。（編輯：楊昇儒）1120209