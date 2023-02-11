更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

國台辦弔唁團赴台未獲許可 改江蘇弔唁星雲法師

2023/2/11 11:45（2/11 14:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京11日電）中國大陸國台辦今表示，由國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等方面組成的弔唁團，因「受阻」無法赴台，改於12日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。

大陸國台辦今天上午以發言人朱鳳蓮的名義指出，「由於民進黨當局阻擋」，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台。

朱鳳蓮表示，台灣佛光山開山宗長星雲法師5日在台灣圓寂，「大陸有關方面高度重視」。應佛光山邀請，國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等有關方面組成弔唁團，計劃於11日至14日赴台弔唁。

朱鳳蓮接著稱，連日來，弔唁團38人在佛光山協助下循正常途徑統一辦理赴台手續，並按計劃於11日早上到首都機場集合準備出發。「由於台灣方面阻擋，弔唁團無法成行」。

她說，「民進黨當局罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台」，致使星雲法師的後事不能圓滿舉辦，嚴重傷害台灣佛光山廣大信眾感情，不得人心。

朱鳳蓮指出，大陸有關方面將調整弔唁行程，將於12日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。

陸委會表示，已完成來台弔唁星雲法師的陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120人入出境許可證核發，但中國大陸前宗教事務局局長葉小文的申請入境案未予許可。（編輯：周慧盈）1120211

#朱鳳蓮
#國台辦
#佛光山
朱鳳蓮
中共增加9個兩岸交流基地 陸委會：不如務實對話夏立言率團訪中 陸委會：不得協商涉公權力事項
葉小文
兩岸人士：聯繫管道均在 遺憾星雲讚頌典禮染政治陸委會核准120人來台弔唁星雲 陸前宗教局長遭駁
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族