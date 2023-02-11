國台辦弔唁團赴台未獲許可 改江蘇弔唁星雲法師

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（中央社記者呂佳蓉北京11日電）中國大陸國台辦今表示，由國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等方面組成的弔唁團，因「受阻」無法赴台，改於12日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。

大陸國台辦今天上午以發言人朱鳳蓮的名義指出，「由於民進黨當局阻擋」，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台。

朱鳳蓮表示，台灣佛光山開山宗長星雲法師5日在台灣圓寂，「大陸有關方面高度重視」。應佛光山邀請，國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等有關方面組成弔唁團，計劃於11日至14日赴台弔唁。

朱鳳蓮接著稱，連日來，弔唁團38人在佛光山協助下循正常途徑統一辦理赴台手續，並按計劃於11日早上到首都機場集合準備出發。「由於台灣方面阻擋，弔唁團無法成行」。

她說，「民進黨當局罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台」，致使星雲法師的後事不能圓滿舉辦，嚴重傷害台灣佛光山廣大信眾感情，不得人心。

朱鳳蓮指出，大陸有關方面將調整弔唁行程，將於12日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。

陸委會表示，已完成來台弔唁星雲法師的陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120人入出境許可證核發，但中國大陸前宗教事務局局長葉小文的申請入境案未予許可。（編輯：周慧盈）1120211