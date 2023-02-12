葉小文人權紀錄差 律師團：應先向受迫害者謝罪

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（中央社台北12日電）星雲法師圓寂，讓欲來台弔唁但遭陸委會否決的大陸官員葉小文再成新聞人物。葉小文曾任中國國家宗教事務局長長達14年，對佛教、天主教等都有爭議言行，法輪功方面指他應先向受迫害者謝罪。

葉小文曾在1995年到2009年擔任國務院宗教事務局局長（現稱國家宗教事務局局長），目前具有全國政協委員身分。陸委會10日指出，考量到民間團體指控葉小文涉及迫害宗教自由，以及曾經赴台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件，因此對葉小文的申請入境案未予許可。

台灣法輪功人權律師團發言人朱婉琪11日晚間代表律師團發表4點聲明，指葉小文積極執行前中共總書記江澤民1999年發起的「滅絕法輪功」政策，人權惡棍葉小文應首先向遭其迫害的信仰人士謝罪、弔唁。

聲明認為，台灣政府拒絕觸犯群體滅絕罪及反人類罪的葉小文入境完全合法合理，符合民主台灣「人權立國」的國策，也符合2010年12月立法院通過「不邀訪、不歡迎、不接待人權惡棍」的提案訴求，以及16個縣市議會所通過的「三不決議」。這是兼顧人權人道的決定，是「向國際社會展現台灣民主法治的價值不容中共挑戰」。

葉小文11日撰文反擊陸委會的決定稱，願星雲法師在天之靈，能「喚醒那幫還在阻擋『骨肉至親不往還』，不顧起碼的人道主義，連參加赴台弔唁都要『政治操作』的不肖子孫」。

然而，指責他人政治操作的葉小文，本身卻最具政治爭議。

2012年，龔品梅樞機主教基金會主席龔民權在香港天主教刊物「鼎」秋季號撰文，指因拒絕與天主教切斷關係而長年坐牢的龔品梅樞機，曾在1997年向當時訪美的江澤民呼籲容許中國宗教自由，結果隔年他被沒收護照。

文章說，對於外界質疑為何要阻撓人在美國的龔品梅回國，葉小文1998年2月在紐約接受中國報界訪問時說：「龔品梅犯了分裂國家和危害人民的罪行」。

另據天主教媒體天亞社2016年報導，著名藏學專家降邊嘉措2015年12月在微博上撰文公開批評：葉小文擔任宗教局長14年間，是文革時期之外，中國藏傳佛教界最混亂、問題最多的時期。該文章隨後被刪除。

1995年，葉小文代表中央政府參加西藏宗教領袖班禪喇嘛的轉世靈童選定儀式。根據BBC中文網2010年報導，葉小文參與作弊，確保中共屬意的靈童在金瓶掣簽儀式中被選中。但中國佛教協會前副主席阿嘉活佛說，官方指定的11世班禪喇嘛難以被廣大藏人接受。

香港基督教媒體時代論壇2000年1月曾引述中國人權民運信息中心消息，表示葉小文在一份文件中指稱河南省主要的家庭教會組織「中華福音團契」為邪教，並將該組織數名領袖以「利用邪教破壞法律實施」之罪名，判以勞改。報導認為，當局對信徒增長很快的團體開刀，有「殺雞儆猴」之意。（編輯：張淑伶/陳沛冰）1120212