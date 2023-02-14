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港特首：盼2023或下年完成基本法23條立法

2023/2/14 11:22
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（中央社記者張謙香港14日電）香港行政長官李家超今天表示，為基本法第23條立法的立場未變，希望在今年或明年完成立法。

李家超上午向媒體說，為23條立法是港府的憲制責任，並指各方未必完全掌握23條所針對問題的嚴重性，又指中國國家安全風險千變萬化，國際關係複雜，國安風險仍有可能潛伏在港，因此港府需要全面鞏固維護國家安全的機制。

他說，政府為23條立法的目標未變，希望盡快今年完成，否則也要明年完成；至於何時推出（立法），「要按照整體情況，該推出時就推出」。

香港問題權威分析家、中國僑聯副主席盧文端昨天在報章撰文指出，本年度不宜就基本法23條立法，也不宜展開公眾諮詢，其中一個原因是下半年台灣將會進入大選年敏感時刻，相關立法工作可能會引起問題。

同一天，中國全國港澳研究會顧問劉兆佳也向媒體說，自從香港國安法實施後，香港在國家安全方面的威脅大減，問題已經妥善處理，這令23條立法的迫切性降低。

基本法第23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

2020年實施的港區國安法只納入23條部分禁止罪行，包括分裂國家、煽動叛亂和顛覆中央政府，其餘沒有處理，有待港府另行立法。（編輯：周慧盈）1120214

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