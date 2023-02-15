更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
郭台銘想披藍袍選總統 黃健庭建議先與侯友宜溝通
首頁 / 兩岸
李家超
新聞專題
李家超1/56
首頁 / 兩岸

香港吸引高端人才 7週逾萬宗申請

2023/2/15 13:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港15日電）香港當局去年底推出的吸引高端人才來港計畫，至今收到超過萬宗申請。

過去幾年，香港先後發生「反送中」運動及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，導致許多人離港，人才流失；行政長官李家超去年底因此提出吸引高端人才計畫。

官方香港電台報導，勞工及福利局局長孫玉菡今天與立法會議員交流時透露，當局推出的高端人才通行證計畫至今約有7週，已接獲超過1萬宗申請，其中8400宗已獲處理，批出了7700宗。

他說，申請者以年輕人才居多，50歲以下占97%，其中30歲以下占一半。

他並說，申請來港的人才中，屬於高薪類別、年薪超過港幣250萬元的占1/6；另有一半申請者來自全球百強大學、具3年或以上工作經驗；來自百強大學但未有工作經驗的申請者占1/3。

報導沒有提及這些申請者具體來自何處。

去年10月19日，李家超在施政報告指出，過去兩年，香港勞動人口流失約14萬。

他當時公布了多項吸引外來人才的計畫，包括「高端人才通行證計畫」，為期兩年，申請資格包括過去一年年薪達250萬元或以上，以及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士。

這兩類人士可獲發為期2年的通行證來港發展，不設人數限額。

至於未符工作經驗要求但最近5年內畢業於全球百強大學的畢業生也可獲發通行證，每年上限1萬人。（編輯：周慧盈）1120215

#李家超
#香港
#孫玉菡
李家超
夏寶龍深圳會港人 聽取港府匯報施政情況港特首：盼2023或下年完成基本法23條立法
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
夏寶龍深圳會港人 聽取港府匯報施政情況