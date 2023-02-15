香港吸引高端人才 7週逾萬宗申請

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（中央社記者張謙香港15日電）香港當局去年底推出的吸引高端人才來港計畫，至今收到超過萬宗申請。

過去幾年，香港先後發生「反送中」運動及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，導致許多人離港，人才流失；行政長官李家超去年底因此提出吸引高端人才計畫。

官方香港電台報導，勞工及福利局局長孫玉菡今天與立法會議員交流時透露，當局推出的高端人才通行證計畫至今約有7週，已接獲超過1萬宗申請，其中8400宗已獲處理，批出了7700宗。

他說，申請者以年輕人才居多，50歲以下占97%，其中30歲以下占一半。

他並說，申請來港的人才中，屬於高薪類別、年薪超過港幣250萬元的占1/6；另有一半申請者來自全球百強大學、具3年或以上工作經驗；來自百強大學但未有工作經驗的申請者占1/3。

報導沒有提及這些申請者具體來自何處。

去年10月19日，李家超在施政報告指出，過去兩年，香港勞動人口流失約14萬。

他當時公布了多項吸引外來人才的計畫，包括「高端人才通行證計畫」，為期兩年，申請資格包括過去一年年薪達250萬元或以上，以及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士。

這兩類人士可獲發為期2年的通行證來港發展，不設人數限額。

至於未符工作經驗要求但最近5年內畢業於全球百強大學的畢業生也可獲發通行證，每年上限1萬人。（編輯：周慧盈）1120215